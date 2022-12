Tymczasowy areszt dla 48-latka, który potrącił 14-latkę i uciekł

Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 48-latek. Mężczyzna w Żabiej Woli potrącił na przejściu dla pieszych przy szkole 14-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń ciała. 48-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.