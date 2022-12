Mundurowa Wigilia z Parą Prezydencką Data publikacji 20.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także żołnierzy armii sojuszniczych. Polską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

– Dobrze, że jesteśmy razem, tak jak razem Państwo służycie Rzeczpospolitej i bezpieczeństwu jej obywateli, tak jak razem służyliście, walcząc z pandemią koronawirusa, tak jak służyliście wobec kryzysu na polsko–białoruskiej granicy, tak jak służyliście w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, wspierając uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski, tak jak razem działaliście tego lata w zachodniej Polsce wobec katastrofy ekologicznej na Odrze – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Podkreślił, że „te wszystkie bardzo trudne wydarzenia, następujące w ostatnim czasie jedno po drugich spowodowały, że jak nigdy dotąd współdziałacie ze sobą: wojsko razem z innymi formacjami mundurowymi, także z ochotnikami i z wolontariuszami”. – Pokazaliście, w jak znakomity sposób potraficie służyć ojczyźnie. Pokazaliście, że Polska i ci, którzy w niej mieszkają i do niej przybywają, potrzebując pomocy, mogą na Was liczyć. Dziękujemy Wam z całego serca! Życzymy, by tyle, ile było misji, tyle było bezpiecznych powrotów do domu.

Agata Kornhauser-Duda wyraziła podziękowania i wdzięczność za postawę i działania wobec agresji Rosji na Ukrainie, a zwłaszcza konsekwencji tej wojny. – Miałam okazję współpracować przy akcjach i projektach z wieloma z Państwa i jestem wdzięczna za tę współpracę, ale też za to, że Państwa działania nie wynikały li tylko z poczucia obowiązku, ale przede wszystkim z potrzeby serca – dodała.

– Oby święta Bożego Narodzenia przyniosły nam wszystkim nadzieję i wiarę w to, że następny rok będzie lepszy niż mijający i przyniesie nam tak upragniony pokój – życzyła wszystkim Pierwsza Dama.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zwrócił się w liście do funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy: (...) Pomoc okazana Ukrainie nie byłaby możliwa, gdyba nie Wasze zaangażowanie, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i poświęcenie. Mam pełne zaufanie do działań, jakie podejmujecie. Gdy przyszło nam zmierzyć się z hybrydowym atakiem z Białorusi i próbą destabilizacji naszej wschodniej granicy, bez zawahania stanęliście i wciąż stoicie na pierwszej linii, chroniąc polskich obywateli. Służba w formacjach mundurowych to misja, którą z zaangażowaniem łączycie z pomocą drugiemu człowiekowi. To ciężka praca, często z narażeniem życia. Życzę, abyście ten świąteczny czas spędzili spokojnie i bezpiecznie.

Podczas spotkania wigilijnego Pary Prezydenckiej z policjantami, żołnierzami i funkcjonariuszami w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, nadinsp. Roman Kuster w imieniu Komendanta Głównego Policji przekazał życzenia wszystkim policjantom i pracownikom.



W trakcie Mundurowej Wigilii z Parą Prezydencką symbolicznie w spotkaniu uczestniczyli również nasi policjanci z kontyngentu polskiej Policji w Kosowie, którzy połączyli się z Polską wspólnie z żołnierzami kontyngentów.

(prezydent.pl / KGP)