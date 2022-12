Podziękowała policjantom za pomoc jej mamie Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie wpłynął list z podziękowaniem dla strzyżowskich policjantów, którzy pomogli starszej kobiecie, która zasłabła w swoim mieszkaniu. Funkcjonariusze przez okno dostali się do środka, po czym udzielili poszkodowanej pomocy przedmedycznej.

Zdarzenie miało miejsce 30 listopada w Strzyżowie. Wówczas 70-letnia kobieta zasłabła w mieszkaniu i wymagała pomocy medycznej. Jako pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego mł.asp. Damian Woźniak i mł.asp. Łukasz Włodyka.

Policjanci podjęli próbę wejścia do mieszkania, ale drzwi były zamknięte, a kobieta nie dała rady wstać i ich otworzyć. Funkcjonariusze do mieszkania dostali się przez otwarte okno, przez które poszkodowana wzywała pomocy. Policjanci zaopiekowali się 70-letnią mieszkanką Strzyżowa do czasu przyjazdu służb medycznych.

Córka kobiety napisała do Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie list, w którym serdecznie podziękowała za profesjonalizm i szybkość działania policjantów.