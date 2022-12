Bracia odpowiedzą za kradzież Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy kryminalni zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież samochodu. 20-letni bracia na początku grudnia włamali się do zaparkowanego przed sklepem audi, którym kilka dni później podczas kontroli drogowej próbowali potrącić policjantkę. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat więzienia. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna kierujący skradzionym autem i odpowiedzialny za potrącenie policjantki został aresztowany.

14 grudnia 2022 roku w rejonie ulic Bema i Koronnej policyjni wywiadowcy zauważyli skradziony samochód marki audi, w którym siedziało dwóch mężczyzn. Podczas próby zatrzymania, jeden z braci siedzący za kierownicą, ruszył raptownie i z premedytacją usiłował uderzyć pojazdem w blokującą mu drogę ucieczki policjantkę. Piracki rajd zakończyli uderzając w bloki betonowe na ulicy Koronnej, gdzie porzucili pojazd.

Pracujący nad sprawą łódzcy kryminalni, już następnego dnia pojechali do hotelu przy ulicy Limanowskiego, gdzie według ich ustaleń, mieli przebywać bracia podejrzani o kradzież pojazdu. Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości samochodowej, skrupulatnie sprawdzili każdą poszlakę, wytypowali sprawców, dotarli do miejsca ich aktualnego pobytu oraz zebrali przekonujący materiał dowodowy. Po zatrzymaniu podejrzanych policjanci przeszukali pokój wynajmowany przez 20-latków zabezpieczając między innymi susz roślinny oraz białe kryształki, dwa telefony komórkowe, kilka kart kredytowych i dowód osobisty figurujący w systemie jako zagubiony.

Wcześniej już notowani za podobne przestępstwa mężczyźni, usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu, za co grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W stosunku do jednego z zatrzymanych zastosowany został dozór policyjny, drugi mężczyzna odpowiedzialny za uszkodzenie ciała policjantki w trakcie próby zatrzymania auta, został aresztowany. Po uzyskaniu ekspertyzy fizykochemicznej zabezpieczonych substancji oraz informacji medycznej na temat stanu zdrowia funkcjonariuszki zarzuty względem mężczyzn mogą zostać rozszerzone.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łodź-Bałuty.