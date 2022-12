Obywatel Chin handlował podrobionym sprzętem elektronicznym Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3300 sztuk sprzętu elektronicznego i kart pamięci zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą na terenie bazaru ze sprzedażą hurtową w Wólce Kosowskiej. Zabezpieczone rzeczy były oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi. Policjanci zatrzymali do sprawy 57-letniego obywatela Chin, który usłyszał zarzuty za wprowadzenie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą w Komendzie Stołecznej Policji udali się do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Z posiadanych informacji wynikało, że na bazarze są oferowane do sprzedaży towary, których zła jakość i niskie ceny mogą wskazywać na to, że naniesione na nie znaki towarowe znanych światowych producentów nie są autentyczne.

Funkcjonariusze objęli obserwacją jedno ze stanowisk na hali targowej. Tam znaleźli szeroki asortyment słuchawek, smartwatchy, kontrolerów i konsoli do gier, przejściówek do telefonów oraz kart pamięci. Wygląd towaru wzbudził zastrzeżenia policjantów. Rzeczy miały znaki towarowe znanych, markowych firm.

Policjanci zabezpieczyli ponad 3300 sztuk towaru znanych marek. Biegły wyda teraz opinię o jakości towarów. Wstępnie oszacowano wartość strat na kwotę ponad 1 129 500 złotych.

Policjanci zatrzymali też 57-letniego obywatela Chin, który wprowadzał do obrotu podrobiony towar. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli 12 tysięcy złotych i 300 euro.

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przedstawili podejrzanemu zarzuty z art. 305 ust. 1 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.