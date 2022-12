Policjant w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania mieszkańca gminy Cekcyn. 64-latka odnalazł dzielnicowy w czasie wolnym od służby. Mężczyzna został przekazany pod opiekę rodziny i medyków.

Wczoraj (20.12.2022 r.) w godzinach wieczornych policjanci zostali poinformowaniu o zaginięciu 64-letniego mieszkańca gminy Cekcyn, który około godziny 9.00 rano udał się na spacer do lasu i pomimo zapadającego zmroku nie powrócił do domu. Rodzina przez pierwsze godziny próbowała na własną rękę odnaleźć domownika. Jednak wszelkie działania bliskich nie przyniosły zamierzonego skutku.

Mundurowi niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna, w chwili zaginięcia, ubrany był w kurtkę koloru brązowego, niebieskie spodnie, czarną czapkę, a na nogach założone miał jedynie zielone klapki. Zaginiony nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego. Dzielnicowy, który wracał z rodziną z zakupów, zauważył w rejonie Małego Gacna idącego poboczem mężczyznę. Zatrzymał pojazd i zapytał go, czy nie potrzebuje pomocy. Pieszy był wychłodzony i nie wypowiadał się logicznie. Funkcjonariusz wezwał patrol i zabrał mężczyznę do swojego domu, gdzie się nim zaopiekował. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce potwierdzili, że jest to zaginiony mieszkaniec gminy Cekcyn. 64-latek trafił pod opiekę rodziny i medyków.