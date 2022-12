Podziękowania dla policjantów za zaangażowanie nawet w „najdrobniejsze” sprawy Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkości i skuteczności skwierzyńskich policjantów kierowca, który spowodował zdarzenie drogowe i odjechał z miejsca, nie uniknął odpowiedzialności. To pozwoliło poszkodowanej kobiecie naprawić swój pojazd z polisy OC sprawcy. Jak się okazało wartość powstałej szkody wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Kobieta podziękowała mundurowym za ich zaangażowanie w jej sprawę.

„Bardzo dziękuję za rzetelne i pełne zaangażowania podejście do nawet najdrobniejszych i trudnych do wykrycia wykroczeń (…). Takie postawy policjantów i realne pomaganie obywatelom nawet w drobnych, ale często dokuczliwych i kosztownych zdarzeniach wpisują się jak najbardziej w policyjne motto „pomagamy i chronimy” i za to zasługują na słowa wielkiego uznania i podziękowania”. To fragment listu z podziękowaniami skierowanego do Komendanta Komisariatu Policji w Skwierzynie komisarza Krzysztofa Kozłowskiego. Słowa te skierowane zostały do funkcjonariuszy ze Skwierzyny i nawiązują do zdarzenia drogowego, które miało miejsce na jednym z parkingów w Skwierzynie. Sprawca tego zdarzenia uszkodził prawidłowo zaparkowany pojazd, po czym odjechał. Dzięki skuteczności i zaangażowaniu policjantów został jednak szybko ustalony. To pozwoliło poszkodowanej kobiecie pokryć powstałe koszty szkody z ubezpieczenia sprawcy. Ich wartość to ponad 10 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze angażują się we wszelkie działania mające na celu zapewnienie porządku publicznego, a także ustalenie sprawców wykroczeń i przestępstw i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości. Wykazują się przy tym ogromnym zaangażowaniem, empatią i skutecznością. Podziękowania za trud włożony w codzienną służbę motywują ich do dalszego działania i sprawiają, że wzrasta wśród nich poczucie z dobrze wykonanej pracy na rzecz społeczeństwa.