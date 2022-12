„Pomagamy odzyskać nadzieję, tam gdzie jej nie ma…” Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sieradzcy policjanci przekazali do Fundacji AMI worki wypełnione nakrętkami, aby wesprzeć leczenie i rehabilitację Mileny cierpiącej na chorobę Niemanna-Picka tzw. dziecięcego Alzheimera. Wyrażamy nadzieję, że ten drobny gest, choć w niewielkim stopniu wpisał się w misję fundacji – „Pomagamy odzyskać nadzieję, tam, gdzie jej nie ma…”

Od kilku lat policjanci i pracownicy sieradzkiej komendy włączają się w akcję zbierania nakrętek, które przekazywane są na wsparcie leczenia i rehabilitacji chorych dzieci. W tym roku kilka worków z plastikowymi nakrętkami funkcjonariusze przekazali na ręce przedstawiciela Fundacji AMI. Następnie trafią one do współpracującego z fundacją stowarzyszenia "Carpe Diem po charłupsku", a stamtąd do rodziców Mileny, aby wesprzeć leczenie i rehabilitację chorej dziewczynki. Policjanci i pracownicy sieradzkiej komendy dali dowód na to, że warto pomagać i nawet takim prostym gestem można wspomóc przewlekle i nieuleczalnie chore dzieci. Wystarczy świadomość tego, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może blisko nas jest osoba, której pomoże ona w walce z chorobą. Nie przestajemy pomagać! W recepcji komendy nadal wystawiony jest pojemnik, który wspólnymi siłami z pewnością ponownie się zapełni. Zebrane nakrętki trafią do kolejnej osoby potrzebującej pomocy.