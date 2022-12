Zwierzę nie jest rzeczą ani odpowiednim prezentem na święta. Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt! Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Okres zbliżających się świąt to czas zakupów. Każdy z nas pragnie sprawić niespodziankę swoim najbliższym, bądź w jakimś stopniu spełnić ich marzenia. Nie zawsze zakupione oraz otrzymane podarunki bywają trafne. Zdarzają się prezenty, których nie odstawimy na bok. Mowa tu o zwierzakach, które powierzone nowemu właścicielowi wymagają opieki, zainteresowania i codziennej troski. Pamiętajmy zwierzę to nie rzecz! W świetle prawa należy mu się ochrona, opieka i poszanowanie, a każdy, kto je krzywdzi, ponosi za to odpowiedzialność.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Warto pamiętać o tym przed nadchodzącymi świętami. Zdarza się, że zwierzęta kupuje się komuś w prezencie. Osoba obdarowana, gdy zwierzę zaczyna sprawiać kłopot, najczęściej pozbywa się go. W okresie poświątecznym pojawia się problem porzucania zwierząt lub oddawania ich do schroniska. Mł. asp. Emil Marchewka - dzielnicowy z komisariatu w Nowym Porcie wspólnie z uczniami technikum weterynarii, we współpracy ze schroniskiem Promyk w Gdańsku zorganizował akcję ‘Zwierzę nie na prezent”. Poprzez media społecznościowe i plakaty, organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na problem nieprzemyślanej decyzji o posiadaniu zwierzęcia, oraz traktowania zwierząt przedmiotowo. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem. Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę, wyjechał i pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda, zwierzę zostało przywiązane do drzewa, błąka się, wygląda na zagubione, a także inne przypadki, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda, powinniśmy zawiadomić Policję. Przepisy Ustawy o ochronie zwierząt mówią jasno: znęcanie nad zwierzętami, w świetle prawa rozumiane jako zadawanie bólu, cierpienia, zaniechanie opieki albo pozostawienie w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nawet do lat 5.

" Z I E L O N A S T R E F A "

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, jak również organizowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim zjawiskom kryminogennym, to jedno z podstawowych zadań Policji. Dotyczy to również przestępstw i wykroczeń na szkodę środowiska naturalnego lub popełnianych wobec zwierząt. Dlatego w zakresie ochrony dobrodziejstw natury i zwierząt policjanci podejmują współpracę z innymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicielami organizacji społecznych i innych instytucji, którym dobro środowiska i zwierząt leży na sercu.

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie na szkodę środowiska, jest bardzo cenna dla policjantów.

Dlatego, jeżeli jesteś świadkiem lub masz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom, lub środowisku naturalnemu:

nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania;

oferowaniu do sprzedażny lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem;

przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

Nie bądź obojętny – zareaguj! Skontaktuj się z nami!

Na Twoje informacje czekają koordynatorzy "Zielonej strefy":

Skontaktuj się z nami i przekaż informację na skrzynkę: prewencja.gdansk@gd.policja.gov.pl

Koordynator ds. CITES, ochrony zwierząt i środowiska

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Gdańsku

tel. : 47 741-69-74

Policjant współpracujący z pionu Prewencji

Wydział Prewencji KMP w Gdańsku

tel: 47 741-65-69

Informację dotyczące przypadków znęcania się nad zwierzętami można także zgłaszać policjantom za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.