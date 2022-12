Uważaj na nielegalne zbiórki pieniędzy do puszek – jak uniknąć oszustwa Data publikacji 21.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbieranie pieniędzy na rzecz osób chorych jest szczytnym celem, lecz często nasza dobra wola wykorzystywana jest przez przestępców. Dlatego też, udzielamy rad, jak nie paść ofiarą oszusta.

W okresie przedświątecznym coraz częściej widujemy osoby zbierające pieniądze do puszek, najczęściej na osoby chore. Zdarzają się przypadki, kiedy nasza nieświadomość i dobra wola jest wykorzystywana, ponieważ pod wizerunkiem wolontariusza kryje się oszust. Zdarzają się również sytuacje, że w przypadku odmowy przekazania datku rzekomy społecznik staje się agresywny i podejmuje próby wymuszenia od nas pieniędzy. Dlatego też udzielamy kilku dobrych rad, jak nie paść ofiarą oszusta.

Aby prowadzić zbiórkę, pieniędzy należy uzyskać zgodę wydaną przez fundację oraz Ministerstwo Finansów. Bez wymaganych dokumentów zbiórka taka jest nielegalna. Informacja o legalnej zbiórce pieniędzy zawsze zamieszczona jest na stronie internetowej Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem www.zbiorki.gov.pl.

Portal zbiorki.gov.pl zawiera informacje o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju. Łatwy dostęp do informacji dotyczących zarówno zbiórek aktualnie prowadzonych, jak i zbiórek zakończonych (do 10 lat wstecz) zapewnia przejrzystość procesu, co jest pomocne w budowaniu wiarygodności organizatorów zbiórek oraz wspiera ideę dobroczynności. Wszyscy możemy obserwować, w jaki sposób funkcjonują akcje pomocy i jak wartościowe są cele, które są realizowane.

W portalu można znaleźć informacje o konkretnej zbiórce, przejrzeć spis zgłoszonych zbiórek, czy poznać dane organizatora.

Pamiętaj!

Każdy wolontariusz powinien posiadać identyfikator zawierający: jego imię i nazwisko, numer zbiórki publicznej, szczegółowe informacje o nazwie i celu tej zbiórki oraz o organizatorze tego przedsięwzięcia.

Przypominamy, że prowadzenie publicznych zbiórek pieniędzy, bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem (art. 56 Kodeksu Wykroczeń), zagrożonym karą grzywny do 5000 zł. Natomiast podawanie się za wolontariusza i zbieranie pieniędzy jest przestępstwem oszustwa ( art. 286 Kodeksu Karnego), zagrożonym karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 112.