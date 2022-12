Podziękowania dla wrocławskich policjantów

Do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania w związku z odzyskaniem przez funkcjonariuszy z Siechnic utraconego roweru. Słowa wdzięczności skierowała matka nastolatki, której skradziono jednoślad. Policjanci, pomimo że zgłoszenie o tym przestępstwie otrzymali po około miesiącu od chwili jego zaistnienia, to już następnego dnia odnaleźli skradzione mienie. Kobieta napisała, że "Panowie policjanci wykazali się dużą skutecznością i szybkością działania oraz niezwykłym zaangażowaniem. Dziękuję, za ich determinację, profesjonalizm oraz dobrą współpracę. A Panu Komendantowi życzę jak najwięcej takich wspaniałych funkcjonariuszy w policji".