12 oskarżonych o udział w gangu przemytników narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone przez policjantów CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, wobec gangu przemycającego narkotyki z Hiszpanii przez Polskę do Szwecji. W ramach kilkunastu realizacji, śledczy przejęli łącznie 187 kg narkotyków o wartości ok. 3 mln zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że gang przemycił łącznie blisko 406 kg marihuany i haszyszu. Zabezpieczono również mienie podejrzanych warte prawie 4 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji od 2020 roku prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w sprawie przemytu i wprowadzania do obrotu narkotyków przez międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą. Z ustaleń śledczych wynika, że gang przemycał marihuanę i haszysz z Hiszpanii przez Polskę do Szwecji. Narkotyki transportowano w ładunkach sprzętu AGD oraz za pomocą firm kurierskich, a następnie przewożono je dalej do Skandynawii, gdzie były wprowadzane do obrotu czarnorynkowego.

Pierwsze działania w tej sprawie śledczy przeprowadzili w lipcu 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy to zabezpieczono przemycane w paczkach kurierskich nadanych w Hiszpanii prawie 32 kg marihuany i zatrzymano 2 mężczyzn, odbiorców tych pakunków.

W styczniu 2021 roku dzięki informacjom policjantów CBŚP, służby szwedzkie na promie, który wypłynął z Gdyni odkryły w naczepie samochodu 6 lodówek wypełnionych narkotykami. Łącznie szwedzcy celnicy przejęli wtedy ponad 82 kg marihuany i prawie 31 kg haszyszu oraz zatrzymały jedną osobę.

Dalsze działania policjantów CBŚP miały miejsce w lutym 2021 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy skontrolowano pojazd ciężarowy, we wnętrzu którego przewożono dwie lodówki wypełnione torbami foliowymi, zawierającymi 30 kg marihuany. Następnie w wyniku przeszukania garażu, z którego wyjechał skontrolowany pojazd, funkcjonariusze przejęli kolejne 44 kg marihuany. Wtedy to zatrzymano 2 osoby, a w trakcie tych działań wsparcia udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

W lutym 2022 roku w Maladze na terenie Hiszpanii funkcjonariusze Guardia Civil przy udziale policjantów CBŚP przeszukali 2 posesje i zatrzymali 2 obywateli Hiszpanii. Wtedy to przejęto gotowe narkotyki, a także sprzęt służący do ich produkcji, jak również pieniądze i dokumentację związaną z transportem sprzętu AGD do Polski.

Na tym działania śledczych się nie zakończyły. W kwietniu 2022 roku funkcjonariusze przeprowadzili kolejną akcję na terenie Warmii i Mazur, kiedy to zatrzymano 2 podejrzanych. W tej akcji udział wzięli kontrterroryści z CPKP „BOA” oraz SPKP w Białymstoku, a także policyjny śmigłowiec Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Łącznie do sprawy oskarżono 12 osób w wieku od 23 do 47 lat, w tym dwie kobiety. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach zarzucił podejrzanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 osoby są podejrzane o kierowanie tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw związanych z przemytem znacznych ilości narkotyków. Za te przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

W ramach tego śledztwa łącznie przejęto prawie 187 kg narkotyków wartych około 3 mln zł w hurcie, z których można by przygotować około 187 tysięcy porcji dilerskich. Według śledczych gang przemycił blisko 406 kg marihuany i haszyszu.

Śledczy zabezpieczyli także mienie podejrzanych w postaci nieruchomości, samochodów, gotówki i biżuterii o szacunkowej, łącznej wartości prawie 4 mln zł.

Zabezpieczone w toku sprawy chłodziarko-zamrażarki, które wykorzystywano do przemytu narkotyków, zostały przekazane na podstawie art. 232b kpk m.in. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

Zespół Prasowy CBŚP