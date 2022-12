Sylwester O. ps. „Sylwek” vel „Staruch” podejrzany o podżeganie do oblania kwasem mężczyzny Data publikacji 22.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP wspólnie z zachodniopomorską i mazowiecką Prokuraturą Krajową sukcesywnie ustalają podejrzanych o brutalne porachunki i walkę o wpływy, do których dochodziło w latach 2012 – 2015 w Szczecinie i najbliższej okolicy. Wśród podejrzanych Sylwester O. ps. „Sylwek” vel „Staruch” i Jacek P. ps. „Ślepak”.

Na terenie Szczecina działały zwalczające się grupy przestępcze, których członkowie zachowywali się wobec siebie bardzo agresywnie. Przez brutalną walkę o wpływy ofiarami porachunków padali nie tylko członkowie grup, lecz również zwykli obywatele. W styczniu 2017 roku doszło do rozboju popełnionego w pobliżu restauracji i stacji benzynowej, w marcu 2017 roku w centrum Szczecina, przy ulicy Obrońców Stalingradu (obecnie ul. Edmunda Bałuki), sprawca oblał żrącą substancją twarz i ciało pokrzywdzonego, który w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Następnie w kwietniu 2017 roku w jednym z barów w Szczecinie miało miejsce pobicie mężczyzny przy użyciu noży, siekiery i kiścienia. Wyjaśnianiem okoliczności tych i innych zdarzeń oraz ustalaniem sprawców zajęli się policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

O popełnienie w/w przestępstw, poza zdarzeniem związanym z oblaniem kwasem „Dziobaka”, Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował kilka aktów oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie przeciwko m.in. Sylwestrowi O., Markowi D., Rafałowi M., Mirosławowi B., Tomaszowi K. i innym członkom kierowanych przez te osoby zorganizowanych grup przestępczych. Część z tych spraw została już zakończona prawomocnymi wyrokami skazującymi.

W rozwiązanie sprawy z marca 2017 roku włączyli się także prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Dzięki współpracy ustalono podejrzanych m.in. o podżeganie do tego i innych przestępstw.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali” i Jacka P. ps. „Ślepak” oraz doprowadzili z zakładu karnego Sylwestra O. ps. „Sylwek” vel „Staruch do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, który zarzuca Sylwestrowi O. podżeganie ustalonych osób do zabójstwa „Dziobaka” poprzez oblanie go kwasem oraz nakłanianie do porwania innego mężczyzny, ostrzelania z broni palnej miejsca zamieszkania kolejnego mężczyzny, w celu zmuszenia go do zapłaty okupu, a nadto podżeganie do rozboju przy użyciu broni palnej, a także spowodowanie uszkodzenia ciała kolejnego mężczyzny. Pierwsze dwa czyny stanowią zbrodnie, przy czym za podżeganie do zabójstwa Sylwestrowi O. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Jackowi P. prokurator zarzucił dokonanie wymuszenia rozbójniczego, za który grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora wobec Sylwestra O. oraz Jacka P. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na podstawie informacji Działu Prasowego Prokuratury Krajowej

Warto zobaczyć Oblał mężczyznę żrącą substancją – poszukujemy świadków