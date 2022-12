Zatrzymani za wyłudzenie od inwestorów 14 mln zł Data publikacji 22.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w wielomilionowym wyłudzeniu na szkodę kilkudziesięciu osób. Są to pierwsze zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Przestępczy proceder prowadzony w ramach spółki Money Progres polegał na zawieraniu umów inwestycyjnych. Krótko po otrzymaniu pieniędzy przestępcy znikali, a inwestorzy tracili od kilkudziesięciu do nawet 2 milionów złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach od 2020 roku prowadzą nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu śledztwo w sprawie wyłudzenia od kilkudziesięciu osób nie mniej niż 14 milionów złotych. Śledczy ustalili, że w latach 2018-2019 w Jaworznie, Nowym Sączu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju przestępcy w ramach spółki Money Progres zawierali umowy inwestycyjne z klientami spółki, oferując im bardzo korzystne comiesięczne prowizje wynoszące zwykle kilkanaście procent od zainwestowanej sumy. W pierwszych miesiącach od podpisania umowy i otrzymania wpłaty od inwestorów wypłacali im zgodne z umowami prowizje. Po tym czasie namawiali inwestorów na zainwestowanie większych środków finansowych, na co część inwestorów się zdecydowała. Niezależnie od tego po wypłaceniu 1-2 prowizji kontakt z przedstawicielami spółki się urywał, a inwestorzy nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Tym sposobem w ciągu 2 lat przestępcy doprowadzili kilkudziesięciu inwestorów do łącznej straty co najmniej 14 milionów złotych.

Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Policjanci m.in. przeszukali pomieszczenia spółki i miejsca zamieszkania osób związanych z przestępczym procederem, zabezpieczając obszerną dokumentację związaną z działalnością spółki oraz przesłuchali osoby związane z procederem.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie na początku grudnia br. dwóch osób wchodzących w skład spółki i przedstawienie im prokuratorskich zarzutów oszustwa oraz prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt, o co wnioskował prokurator i śledczy.

Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.

Uważaj na oszustów inwestycyjnych!

Jeśli natrafisz na artykuł, reklamę w Internecie lub skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o:

możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji np. w kryptowaluty, na rynku Forex,

w kryptowaluty, na rynku Forex, konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą produktów inwestycyjnych,

tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji,

zastanów się chwilę. Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili. To może być oszustwo!

Istnieje wiele sposobów, aby uważać na fałszywe inwestycje i unikać oszustw finansowych:

Upewnij się, że firma lub osoba, która proponuje inwestycję, jest legalnie zarejestrowana i posiada odpowiednie pozwolenia. Możesz to sprawdzić, kontaktując się z organem nadzoru finansowego lub sprawdzając jego stronę internetową. Sprawdź, czy instytucja – „broker” znajduje się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

Zweryfikuj opinie o instytucji w Internecie, np. w połączeniu z terminami „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj po znalezieniu jednej strony z opiniami.

w połączeniu z terminami „oszustwo” lub „scam”. Nie poprzestawaj po znalezieniu jednej strony z opiniami. Pamiętaj, że nieuczciwe inwestycje często są oferowane w sposób nagły i pilny, a także są związane z presją na podjęcie decyzji. Dlatego ważne jest, aby nie podejmować pochopnie decyzji i zawsze zachować zdrowy rozsądek.

Zwróć uwagę na to, czy oferowana inwestycja jest zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa. Nieuczciwi inwestorzy często oferują zbyt wysokie stopy zwrotu, aby zwabić potencjalnych inwestorów.

Jeśli masz wątpliwości co do oferowanej inwestycji, skonsultuj się z doradcą finansowym lub prawnikiem, który może pomóc Ci ocenić jej ryzyko i opłacalność.

Zawsze dokładnie czytaj umowy i dokumenty dotyczące inwestycji, zanim je podpiszesz. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie warunki i ryzyka związane z inwestycją.

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych.

Nie instaluj "w ciemno" dodatkowego oprogramowania, zwłaszcza na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości internetowej.

Jeżeli podejrzewasz, że padłaś/eś ofiarą oszustwa, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim bankiem i z Policją.