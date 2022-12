Dolnośląscy policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę Data publikacji 22.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki mundurowym z wrocławskiego oddziału prewencji szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 45-letniego mieszkańca Wrocławia. Mężczyzna, wyszedł z domu i kilkanaście godzin do niego nie wracał ani nie nawiązał kontaktu z członkami rodziny. Z informacji przekazanych przez matkę zaginionego wynikało, że nie jest on zdolny do samodzielnej egzystencji. Policjanci odnaleźli mężczyznę, gdy wysiadał z miejskiego autobusu w centrum stolicy Dolnego Śląska. 45-latek, cały i zdrowy został przekazany pod opiekę członka rodziny.

Wszystko rozpoczęło się od komunikatu przekazanego policjantom przez dyżurnego z rysopisem zaginionego mężczyzny. W zgłoszeniu znajdowała się informacja, że opuścił on miejsce zamieszkania i nie powrócił do niego ani też nie nawiązał kontaktu z członkami rodziny. Z relacji najbliższych wynikało ponadto, że nie jest on zdolny do samodzielnej egzystencji.

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu patrolując ulice dolnośląskiej stolicy, w pewnym momencie zauważyli mężczyznę wysiadającego z miejskiego autobusu, którego wygląd odpowiadał przekazanemu kilkanaście minut wcześniej rysopisowi. Osoba ta pomimo niskiej temperatury ubrana była tylko w bluzę.

Policjanci natychmiast podjęli czynności i zaopiekowali się przemarzniętym mężczyzną, jednocześnie próbując potwierdzić jego tożsamość. Niestety kontakt z nim był znacznie utrudniony. Nie wiedział on, gdzie się znajduje i jak ma wrócić do domu. Na szczęście wiedzę tę posiadali już mundurowi, którzy całego i zdrowego przekazali pod opiekę matki.

Po raz kolejny skuteczne działania dolnośląskich policjantów doprowadziły do odnalezienia zaginionej osoby.