Policjant ewakuował mieszkańców z płonącego domu

Policjanci byli pierwsi na miejscu pożaru. Słysząc wołanie o pomoc, dobiegające z najwyższej kondygnacji budynku st. post. Rafał Siekierski bez chwili wahania wbiegł do ogarniętego płomieniami i bardzo zadymionego budynku, by ewakuować z niego 2 osoby. Szybka reakcja służb ratowniczych nie dopuściła do eskalacji tragedii.