Areszt dla 22-latka za posiadanie materiałów z pornografią

Na 3 miesiące do aresztu trafił 22-latek podejrzany o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w województwie dolnośląskim. W jego mieszkaniu zabezpieczyli należące do mężczyzny nośniki pamięci, na których ujawnione były niedozwolone treści. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.