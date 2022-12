Przedświąteczne spotkanie z rodzinami policjantów poległych na służbie Data publikacji 22.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed południem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się przedświąteczne spotkanie rodzin poległych policjantów z województwa podkarpackiego. Bliscy funkcjonariuszy zostali zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Przy wigilijnym stole nie zabrakło życzeń i podarunków.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta w roku. To czas prezentów, wspólnego łamania się opłatkiem, składania życzeń, śpiewania kolęd. Z tej okazji nadinsp. Dariusz Matusiak zaprosił rodziny poległych policjantów do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Opłatki, którymi połamali się zgromadzeni, pobłogosławił ks. kapelan Marek Buchman. Komendant podzielił się z uczestnikami spotkania Betlejemskim Światełkiem Pokoju.

W zorganizowanie spotkania włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Świąteczne paczki członkom rodzin policyjnych przekazali Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podkom. Krzysztof Filip.

Do składanych życzeń przyłączyli się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. kontaktów z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i Przewodniczący asp. sztab. Grażyna Piróg, wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów asp. sztab. Tomasz Woś oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej nadkom. Wojciech Kulig.