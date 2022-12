Policjanci zatrzymali mężczyznę, który umówił się z kobietą, a później ją okradł Data publikacji 22.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę, który przyszedł do mieszkania kobiety i okradł ją, zabierając jej przedmioty warte prawie na 9 tys. zł. Policjanci odzyskali skradzione przez sprawcę rzeczy oraz pieniądze. Do zatrzymania doszło dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy, ale także na skutek reakcji mieszkańców na publikację wizerunku podejrzewanego. 27-letni mężczyzna dziś usłyszy zarzuty w tej sprawie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

15 grudnia 2022 r. do komisariatu we Wrzeszczu przyszła młoda kobieta, która poinformowała policjantów, że została okradziona. Okazało się, że kilka dni wcześniej za pośrednictwem portalu randkowego poznała ona mężczyznę, z którym postanowiła się spotkać. Gdańszczanka umówiła się z nim w swoim mieszkaniu. Kiedy kobieta na chwilę je opuściła, mężczyzna wykorzystał okazję i ukradł jej laptopa, biżuterię, rzeczy osobiste oraz pieniądze. Zgłaszająca wyceniła straty na prawie 9 tys. zł.

Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli zdjęcia osoby, która miała związek z tą kradzieżą. Wizerunek tego mężczyzny został opublikowany. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy oraz współpracy z mediami oraz pomocy mieszkańców, którzy rozpoznali mężczyznę w policyjnym komunikacie, kryminalni ustalili tożsamość sprawcy kradzieży i jego miejsce zamieszkania. Wczoraj wieczorem policjanci zatrzymali 27-latka na klatce schodowej jednego z budynków we Wrzeszczu. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli przedmioty oraz pieniądze, które ukradł pokrzywdzonej gdańszczance. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dziś usłyszy zarzuty za przestępstwo kradzieży.

Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dziękujemy osobom, które przyczyniły się do ustalenia tożsamości sprawcy. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach warto reagować. Brak reakcji to akceptacja zachowań niezgodnych z prawem. Dziękujemy również mediom, które opublikowały policyjny komunikat.

(KWP w Gdańsku / kp)