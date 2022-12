„Podaruj trochę ciepła”- policjanci, sportowcy, uczniowie i wolontariusze połączyli siły by pomagać Data publikacji 23.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci systematycznie włączają się w różne akcje charytatywne. Tradycyjnie w okresie przedświątecznym chcą pomóc bezdomnym, którzy w porze zimowej znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Podzielmy się tym co mamy, bo pomaganie jest piękne! Miło, że do akcji przyłączyło się, aż tyle osób o dobrych sercach.

Nowosolscy policjanci nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, ale również pomagają innym, którzy często zostają pozostawieni sami sobie lub są zdani na pomoc innych. Pomoc osobom bezdomnym jest istotna zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to minusowe temperatury utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Policjanci zachęcają takie osoby do korzystania z noclegowni oraz przyłączają się do akcji charytatywnych, prowadzonych przez inne podmioty, takie jak na przykład Caritas. Za jego pośrednictwem można przekazać produkty spożywcze, środki czystości, koce oraz nakrycia wierzchnie, które pomogą bezdomnym i potrzebującym przetrwać ten trudny dla nich czas. Mundurowi kolejny raz zorganizowali zbiórkę odzieży, żywności i środków higieny. W akcję ponownie włączyli się sportowcy z Nowosolskiej Grupy Biegowej oraz wolontariuszka Ewelina Wawrzyńczyk z inicjatywy społecznej Niezawodni, którzy również chcą pomóc osobom przebywającym w noclegowni. W tym roku do zbiórki przyłączyli się również „MorSolanie” oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Nowej Soli. Z pewnością ten drobny gest pomoże najuboższym przeżyć zimowy okres i umili im czas świąt.

