„Kolęda od policjantów" Data publikacji 23.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mija kolejny trudny rok odpowiedzialności Polskiej Policji za spokój i bezpieczeństwo obywateli. Ich służba w sposób pełni świadomy i sprawiedliwy nie może być oceniana inaczej jako wzorowa, odpowiedzialna za harmonię Państwa. Rok pełen zagrożeń wynikających z toczącej się za naszą granicą wojny, o których jesteśmy informowani, jak i tych pozostających tajemnicą. Ponad 100 tys. ludzi w mundurach swoim codziennym poświęceniem i oddaniem „służy człowiekowi”. W czasie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia będzie podobnie. Niech słowa tej tradycyjnej już kolędy zagoszczą w sercach i umysłach Policjantów oraz ich rodzin oddając atmosferę czasu i głęboki sens ich pracy.

„Kolęda od policjantów” powstała spontanicznie, w atmosferze zbliżających się Świąt. Powstała w oparciu o to, co jest kwintesencją służby każdego policjanta, chęci niesienia pokoju, bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom miast i wsi. Tekst do „Kolędy od policjantów” napisała kielecka policjantka Anna Zielińska-Brudek autorka tomików poezji i licznych publikacji. Jak podkreśliła „Myśl o jej napisaniu narodziła się dużo wcześniej.” Kolęda została wówczas wyśpiewana przez kieleckiego kompozytora Marcina Janaszka.

Muzykę do niej skomponował nieżyjący już, znany polski kompozytor Romuald Lipko, który był pomysłodawcą nagrania i zaprosił do współpracy wykonawcę ze swojego zespołu — aktora, solistę Grzegorza Wilka. Do jej zaśpiewania zaproszono także Chór Komendy Stołecznej Policji pod batutą Sylwii Krzywdy.

W 2016 roku do utworu powstał profesjonalny teledysk, który zrealizował kielecki oddział TVP. Na planie nie zabrakło Grzegorza Wilka, śp. Romualda Lipko oraz świętokrzyskich policjantów.

Film „Kolęda od policjantów" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik „Kolęda od policjantów" (format mp4 - rozmiar 27.72 MB)