Miała 2 promile i przewoziła córkę. Zatrzymana przez policjanta po służbie Data publikacji 27.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 37-latka jechała „zygzakiem”, przewożąc swoją 4-letnią córkę. Tragedii zapobiegli w czasie wolnym świebodziński policjant oraz jego narzeczona pielęgniarka. Zatrzymali pojazd, wezwali na miejsce patrol oraz zaopiekowali się dzieckiem. Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu. Odpowie zarówno za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak i za opiekę nad dzieckiem.

Zwracanie uwagi na otoczenie i reagowanie, kiedy coś się dzieje, jest odruchem, który nabywa każdy, kto służy już jakiś czas w Policji, bez względu na to, czy w danym momencie jest na służbie, czy też nie. Informacje przekazywane poprzez komunikaty prasowe stanowią tylko niewielką część interwencji i zdarzeń, które na co dzień podejmują policjanci. Jednakże te podjęte przez policjanta w czasie wolnym od służby pokazują, jak zaangażowani są w służbę i pomoc innym.

Przykładem tego jest sytuacja z 26 grudnia, która miała miejsce na terenie powiatu zielonogórskiego. Świebodziński policjant sierżant Karol Herra odwoził narzeczoną Olgę Dubiel do szpitala, gdzie pracuje jako pielęgniarka. W trakcie przejazdu zwrócili uwagę na auto jadące przed nimi. Osoba prowadząca Volkswagena Borę jechała „od linii do linii” po całej jezdni. Wyprzedzili pojazd i stopniowo wyhamowali go. Kiedy podbiegli zobaczyć, co jest przyczyną zachowania, okazało się, że kierująca pojazdem 37-latka jest pod wpływem alkoholu, czuć było go w jej oddechu. Obok kobiety siedziała jej 4-letnia córka. Karol odebrał jej kluczyki, a dzieckiem zaopiekowała się Olga. Na miejsce wezwany został patrol.

W toku czynności ustalono, że kobieta jest mieszkanką powiatu świebodzińskiego, w jej organizmie były ponad dwa promile alkoholu. Po dziecko przyjechała rodzina. Pojazd został odholowany. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek wpłaty 5 tysięcy do funduszu oraz kara finansowa. Do Sądu Rodzinnego zostanie również przekazana informacja o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w stanie nietrzeźwości.