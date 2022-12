Dolnośląscy policjanci odzyskali minikoparkę o wartości 100 tysięcy złotych Data publikacji 27.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Nowogrodźca zabezpieczyli skradzioną maszynę i poinformowali właściciela, że odzyskali jego mienie o wartości 100 tysięcy złotych. Mężczyzna nawet nie był świadomy, że został okradziony. Sprzęt wykorzystywany do prac remontowych na autostradzie trafił z powrotem do właściciela.

W okresie przedświątecznym policjanci z komisariatu w Nowogrodźcu dzięki stałej współpracy z leśniczymi odzyskali minikoparkę o wartości 100 tysięcy złotych.

Ślady znajdujące się na sprzęcie oraz miejsce, gdzie znaleziono maszynę, wskazywały, że została ona przywieziona na innym pojeździe i ukryta w miejscu trudno dostępnym. Najbardziej czasochłonne było ustalenie właściciela koparki i potwierdzenie, że doszło do kradzieży mienia.



Dociekliwi funkcjonariusze dotarli do dystrybutora takiego sprzętu na terenie kraju, a potem do właściciela maszyny. Mężczyzna był mocno zdziwiony, ponieważ nie miał nawet wiedzy o kradzieży swojej własności.

Okazało się, że pokrzywdzony pochodzi z powiatu świdnickiego i wykonuje prace remontowe przy bolesławieckim odcinku autostrady A18.

Minikoparka została zwrócona właścicielowi, a policjanci obecnie prowadzą działania mające na celu wytypowanie i zatrzymanie sprawcy lub sprawców tego przestępczego działania.



mł.asp. Paweł Noga