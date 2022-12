Policjanci pomogli kobiecie z atakiem padaczki Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, młodszy aspirant Marek Rzepski oraz sierżant Krzysztof Wieromiej, w trakcie wykonywania czynności służbowych w jednym z budynków wielorodzinnych, znajdujących się w gminie Międzyrzecz, usłyszeli dochodzące z wnętrza jednego z mieszkań niepokojące odgłosy. Pomimo pukania do drzwi wejściowych nikt nie otwierał. Odgłosy jednak nie umilkły i stały się głośniejsze. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli kobietę, która miała objawy silnego ataku padaczki. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działań ratunkowych.

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu 21 grudnia w godzinach porannych wykonywali czynności służbowe w jednej z miejscowości w gminie Międzyrzecz. Gdy byli wewnątrz budynku usłyszeli niepokojące odgłosy dochodzące z jednego z mieszkań. Wielokrotne pukanie do drzwi okazało się być bezskuteczne, a odgłosy coraz wyraźniejsze. Sytuacja wzbudziła u policjantów obawę zagrożenia życia bądź zdrowia osoby znajdującej się wewnątrz. Po naciśnięciu klamki okazało się, że drzwi są otwarte. Po wejściu do mieszkania w jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli kobietę leżącą na wznak, która miała widoczne objawy padaczki, silne drgawki i się dusiła. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, udrażniając drogi oddechowe kobiety, a po ataku drgawek ułożyli ją w pozycji bocznej ustalonej, w której to stale monitorowali funkcje życiowe kobiety. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni podjęli decyzję o przetransportowaniu kobiety do szpitala, gdzie niezbędne było udzielanie jej specjalistycznej pomocy.

Dzięki wzorowej postawie ale przede wszystkim skutecznemu i profesjonalnemu działaniu międzyrzeckich stróżów prawa, skuteczna pomoc dla kobiety przyszła na czas.