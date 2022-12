Dzielnicowi zdążyli na czas z pomocą Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy dzielnicowi otrzymali informację, że od kilku dni nikt nie miał kontaktu z mieszkającą samotnie77-latką. Kobiety nie widzieli również jej sąsiedzi. Mundurowi na tę interwencję błyskawicznie zareagowali i wraz ze strażakami siłowo otworzyli mieszkanie. Dzięki szybkiej reakcji pomoc przyszła na czas.

27 grudnia 2022 roku do piotrkowskiego dzielnicowego zgłosił się zakonnik z Klasztoru Ojców Bernardynów. Mężczyzna zaniepokoił się nieobecnością kobiety, która wcześniej regularnie uczestniczyła w nabożeństwach. Z informacji wynikało również, że seniorka jest samotna i nie ma żadnej rodziny. Policjanci skontaktowali się z dyżurnym, który uzyskał informację, że kobieta wcześniej doznała urazu, który uniemożliwiał jej samodzielne poruszanie się. Młodszy aspirant Adam Kuśmierek razem z sierżant Oliwią Kowalczyk od razu pojechali do jej miejsca zamieszkania. Podczas rozmów z sąsiadami potwierdzili informację, że od kilku dni 77-latka nie była widziana przez nikogo. W mieszkaniu kobiety były zgaszone światła,a ona nie odbierała telefonu i nie otwierała drzwi. Mundurowi na miejsce wezwali strażaków, którzy siłowo otworzyli mieszkanie. Policjanci sprawdzili pomieszczenia. Jak się okazało, 77-latka leżała przy drzwiach jednego z pokoi, co uniemożliwiało ich otwarcie. Dzielnicowi wspólnie ze strażakami zdjęli drzwi, a kobietę przenieśli na łóżko, podając jej wodę. Seniorka była przytomna, choć kontakt z nią był utrudniony. Dzielnicowy od razu na miejsce wezwał medyków, którzy udzielili jej pomocy medycznej.

Nie bądźmy obojętni, jeżeli w naszym otoczeniu są osoby starsze, schorowane i samotne. Każda pomoc i zainteresowanie dla tych osób jest bardzo ważne. Jeżeli mamy podejrzenie, że osoba taka potrzebuje pomocy, reagujmy dzwoniąc na numer alarmowy 112.