Kto pomoże, jak nie dzielnicowy, czyli wyrazy uznania dla policjanta z Bolkowa Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podziękowania od osób, którym się pomogło są zawsze miłe. Przekonał się o tym dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bolkowie – mł.asp. Krzysztof Łukaszczyk. Mieszkaniec miejscowości Lipa przekazał bowiem mailowe podziękowania za pomoc, jaką funkcjonariusz udzielił dwóm bezdomnym mężczyznom.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, każdego dnia służy ludziom i rozwiązuje ich problemy. Policjant pełniący tę funkcję musi dobrze znać swój teren i mieszkańców, a przede wszystkim problemy, z jakimi się borykają. Dlatego najważniejszym wyróżnieniem dla dzielnicowego to podziękowania, które płyną od mieszkańców. Młodszy aspirant Krzysztof Łukaszczyk dopiero od kilku miesięcy jest dzielnicowym na terenie gminy Bolków, ale jest już dobrze znany lokalnej społeczności. Już nie pierwszy raz wykazał się w swojej codziennej służbie profesjonalizmem i zaangażowaniem, a przede wszystkim wielką chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze wpłynęła wiadomość mailowa od jednego z mieszkańców Lipy, który bardzo dziękuje za pomoc, jakiej dzielnicowy okazał dwóm bezdomnym mieszkańcom tej miejscowości. Jak napisał „…dzielnicowy wykazując empatię pokrył część kosztów, jakie mieliby ponieść bezdomni za wyrobienie zdjęć i koszty dojazdu do Urzędu Miejskiego w Bolkowie”. Obaj mężczyźni nie posiadali bowiem dowodów osobistych, co uniemożliwiało im ubieganie się o pomoc rzeczową czy finansową z Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie. Dzięki zainteresowaniu tą sprawą mł.asp. Krzysztofa Łukaszczyka bezdomni otrzymali świąteczne paczki żywnościowe.

W codziennej służbie policjant widzi przede wszystkim trudne sytuacje życiowe swoich mieszkańców, przemoc w rodzinie, alkoholizm, konflikty sąsiedzkie, bezrobocie, bezdomność i wiele innych. Dlatego tak ważna jest pomoc i wsparcie, które można zaoferować drugiemu człowiekowi i zmienić jego życie choć trochę na lepsze.

Każde przejawy uznania i sympatii ze strony mieszkańców są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią służbę, bo świadczą o tym, że dostrzegacie i doceniacie Państwo naszą służbę. Pisemne wyrażenie wdzięczności jest zawsze bardzo miłą formą uznania dla każdego policjanta i stanowi jeszcze większą motywację do codziennej służby.