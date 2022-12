W wigilię napadł na taksówkarza i ukradł mu pieniądze, został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Policjanci z komisariatu na Śródmieściu zatrzymali 42-latka z powiatu otwockiego, który zaatakował taksówkarza i ukradł mu 200 złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pieniądze. Napastnik został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za rozbój, a sąd aresztował go na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.