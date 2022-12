Podziękowania dla policjantów z Oruni za okazaną pomoc i profesjonalnie przeprowadzoną interwencję Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Gdańsku wpłynęły podziękowania dla policjantów z Oruni. List kobiety, która doceniła postawę funkcjonariuszy, którzy podczas gołoledzi pomogli jej niepełnosprawnemu mężowi, potwierdził zaangażowanie policjantów w codzienną służbę oraz skuteczność ich działań.

Każdego dnia policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska, wykonują czynności związane ze sprawami zgłaszanymi przez gdańszczan i podejmują szereg interwencji. Cieszy nas, gdy codzienna praca funkcjonariuszy jest doceniana. Zdarza się, że osoba, wobec której policjanci wykonywali czynności, wyrazi swoją wdzięczność. Tak też było tym razem, gdy jedna z gdańszczanek napisała między innymi te słowa w podziękowaniu, które wpłynęło na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Gdańsku:

"Profesjonalizm oraz wielkoduszność, którą nam okazali jest nadzwyczajna…” „Jesteśmy bardzo wzruszeni oraz wdzięczni za okazanie nam tak wielkiej pomocy…”

We wtorek, 20 grudnia 2022 roku przed godziną 02.00 w nocy do dyżurnego komisariatu przy ul. Platynowej zadzwoniła kobieta i poinformowała, że jej partner, który jest osobą niepełnosprawną poruszającą się o kulach, nie może podjeść ani podjechać samochodem pod klatkę schodową, z uwagi na panującą gołoledź. Z wypowiedzi zgłaszającej wynikało, że mężczyzna od dłuższego czasu przebywał w swoim aucie, podczas gdy na zewnątrz panowała niska temperatura.

Dyżurny asp. szt . Ireneusz Stojak natychmiast zareagował na to zgłoszenie i na miejsce skierował policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego mł. asp . Piotra Modzelewskiego oraz sierż . Norberta Jankowskiego. Funkcjonariusze pomogli niepełnosprawnemu mężczyźnie przesiąść się do radiowozu, a następnie przewieźli go pod klatkę schodową. Z uwagi na fakt, że chodnik przy bloku był bardzo śliski, funkcjonariusze skuli część lodu i posypali chodnik solą. Następnie policjanci, opierając gdańszczanina o swoje barki, pomogli mu w sposób bezpieczny dostać się do klatki schodowej.

Gdańszczanka doceniła zaangażowanie i profesjonalizm policjantów, którzy pomogli jej partnerowi. Cieszymy się, gdy praca policjantów spotka się z uznaniem osób, wobec których wykonujemy swoje codzienne czynności. Takie miłe słowa, to wspaniała nagroda za zaangażowanie policjantów w zadania, które na co dzień wykonują.