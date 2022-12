Włamał się do kościoła, zniszczył figurkę z szopki i zasnął w konfesjonale

Zatrzymaliśmy 36-letniego mieszkańca gminy Ludwin, który w święta wybił szybę w drzwiach do zakrystii i wszedł do kościoła. Tam zniszczył figurkę z szopki bożonarodzeniowej, a następnie zasnął w konfesjonale. Rano znalazł go organista z kościelną. Mężczyzna twierdził, że wracał z imprezy i więcej nic nie pamięta. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.