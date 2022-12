Dwa miesiące aresztu za czynną napaść na policjantów Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Fordońscy policjanci zmierzyli się z agresywnym 28-latkiem, który zaatakował funkcjonariuszy dwoma nożami. Policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem rodziny, która obawiała się o swoje życie i zdrowie. Jak się okazało, agresor był też poszukiwany listem gończym. Do sprawy został zatrzymany także zgłaszający.

W niedzielę, 25.12.2022 roku, po godzinie 15.00 dyżurny z fordońskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który obwiał się o swoje życie w związku z zachowaniem jego syna. Z jego relacji wynikało, że syn jest pod wpływem alkoholu i atakuje go nożem. Dodatkowo miał dokonać samookaleczenia.

Pod wskazany adres natychmiast został skierowany patrol z Fordonu. Funkcjonariusze przed posesją zastali zgłaszającego, który opowiedział o zachowaniu jego syna. Następnie patrol wszedł do środka budynku, gdzie w pomieszczeniu kuchennym zastał 28-latka, trzymającego w rękach dwa noże. Mężczyzna mocno krwawił.

Na widok policjantów zaczął im grozić pozbawieniem życia. Następnie zaczął biec w ich kierunku. Ze względów bezpieczeństwa policjanci wydostali się na zewnątrz budynku, mimo że zgłaszający nie chciał ich z niego wypuścić. Agresor nie reagował na polecenia patrolu. Szedł w ich kierunku z nożami grożąc im pozbawieniem życia. W tym czasie mundurowi poprosili dyżurnego o wsparcie.

Następnie jeden z policjantów wyciągnął broń służbową. Niemniej jednak policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, gazu, pałki służbowej oraz siły fizycznej do obezwładnienia 28-latka. W trakcie zatrzymywania, 28-latek zadał cios nożem jednemu z policjantów w nogę. Na szczęście uszkodzony został tylko mundur. Po chwili przyjechało na miejsce policyjne wsparcie. Funkcjonariusze szybko pomogli obezwładnić też zgłaszającego, który grabiami chciał uderzyć interweniujących funkcjonariuszy. 61-latek i jego syn zostali zatrzymani.

W trakcie sprawdzania 28-latka w policyjnej bazie okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do osadzenia w najbliższym zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Na miejsce przyjechała też załoga pogotowia. Zatrzymany w towarzystwie policjantów został przewieziony do szpitala na badania. Następnie trafił do policyjnego aresztu.

Dalej sprawą zajęli się śledczy z fordońskiego komisariatu. Policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili 61-latkowi zarzut wymuszenia przemocą na funkcjonariuszu publicznym przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Natomiast 28-latek został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel przedstawił mu zarzut czynnej napaści na policjantów. Następnie wnioskował do sądu o tymczasowy areszt.

Wczoraj, 27.12.2022 r., sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe dwa miesiące. Następnie 28-latek odbędzie kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe