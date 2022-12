Dzielnicowy uratował pabianiczanina Data publikacji 28.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z pabianickiej komendy uratował życie nieprzytomnemu 64-letniemu mieszkańcowi miasta. Szybkie i profesjonalne działanie funkcjonariusza sprawiło, że mężczyzna zaczął ponownie oddychać i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

22 grudnia 2022 roku tuż przed godziną 14.00, starszy aspirant Radosław Bujnowicz jadąc radiowozem ulicą Kilińskiego, zauważył leżącego na chodniku mężczyznę. Zatrzymał się i podszedł do niego. Obok stał także młody człowiek, który oświadczył, że był świadkiem zdarzenia i widział jak mężczyzna traci przytomność i osuwa się po ogrodzeniu posesji. Mężczyzna nie dawał oznak życia, nie oddychał a jego twarz siniała. Policjant niezwłocznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, a młody przechodzień wezwał pogotowie ratunkowe. Dzielnicowy odchylił poszkodowanemu głowę, udrożnił drogi oddechowe i do czasu przyjazdu służb medycznych prowadził resuscytację. Po chwili mężczyzna ponownie zaczął oddychać.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy dzielnicowego, 64-letni mieszkaniec Pabianic trafił pod opiekę lekarzy.