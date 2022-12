Zagrożone było życie policjanta

Policjanci CBŚP i KWP w Gdańsku, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, zatrzymali Jana N., podejrzanego o nakłanianie innej osoby do pomocy przy zakupie broni palnej i amunicji, mających posłużyć do pozbawienia życia policjanta. Mężczyzna w przeszłości był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Teraz trafił na 3 miesiące do aresztu.