Policjanci pomogli dotrzeć do szpitala choremu rocznemu dziecku

Policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala rodzicom, którzy wieźli chorego synka. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia rocznego dziecka mundurowi przeprowadzili pilotaż samochodu z Gliwic do zabrzańskiego szpitala. Dzięki pomocy policjantów rodzice bezpiecznie dotarli do szpitala, gdzie personel medyczny natychmiast przejął od nich dziecko.