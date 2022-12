Słowa podziękowania od seniorki. Policjanci odzyskali jej pieniądze

Dzięki pracy gorzowskich kryminalnych udało się odzyskać 12 tysięcy złotych, które po zmanipulowaniu przez oszustów, seniorka wyrzuciła z balkonu. Do policjantów dotarły podziękowanie za zatrzymanie podejrzanego. W liście skierowanym do funkcjonariuszy życzyła wielu sukcesów. Odzyskane pieniądze już wróciły do kobiety.