Kierowcy i policjanci pomogli kobiecie, która zasłabła za kierownicą Data publikacji 29.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały zdarzenie, do którego doszło w środę (28 grudnia) na ulicy Ułańskiej w Zielonej Górze. To moment, w którym osoba kierująca białym nissanem uderza w uliczną latarnię. Natychmiastowej pomocy kierującej pojazdem udzielił instruktor nauki jazdy, a także policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy patrolując miasto znaleźli się nieopodal. Kobieta po zdarzeniu została zabrana do szpitala.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w minioną środę (28 grudnia) na ulicy Ułańskiej w Zielonej Górze. Jak pokazało nagranie z kamery miejskiego monitoringu, która zarejestrowała incydent, kierująca białym nissanem kobieta przejeżdża na przeciwny pas ruchu, a następnie na chodnik, gdzie uderza w uliczną latarnię. Jak się później okazało, 55-latka zasłabła i straciła przytomność.



Jako pierwszy pomocy kobiecie zaczął udzielać instruktor nauki jazdy, który jechał z kursantem za nissanem i był bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Chwilę po zdarzeniu na miejsce przybiegli też powiadomieni przez przechodniów policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, pełniący służbę na rzecz komendy miejskiej w Zielonej Górze, którzy patrolując ulice miasta, znaleźli się niedaleko. Mundurowi udzielili kobiecie pierwszej pomocy i zaopiekowali się nią do przyjazdu karetki. W związku z nieznaną przyczyną zasłabnięcia kobiety za kierownicą, lekarz pogotowia ratunkowego zdecydował o zabraniu jej do szpitala na badania.



Zachowanie instruktora nauki jazdy zasługuje na pochwałę i słowa uznania. Pamiętajmy, że będąc świadkami zdarzenia drogowego mamy obowiązek upewnienia się czy ktoś nie potrzebuje pomocy, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba powinniśmy skorzystać z telefonu alarmowego 112, aby powiadomić odpowiednie służby.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.76 MB)