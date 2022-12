Ostrołęccy policjanci ruszyli z pomocą osobie niepełnosprawnej Data publikacji 29.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce można liczyć w każdej sytuacji. Dzisiejszej nocy policjanci odpowiedzieli na wezwanie niepełnosprawnego mężczyźnie, który potrzebował pomocy.

Niemal każdej doby policjanci z ostrołęckiej komendy Policji przeprowadzają kilkadziesiąt interwencji. W zdecydowanej większości są to interwencje domowe. Mundurowi przyjeżdżając na miejsce zdarzenia nigdy nie wiedzą jaki będzie jego przebieg. Czasem z pozoru spokojna osoba w ułamku sekundy zamienia się w osobę niebezpieczną, dlatego policjanci za każdym razem muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Jednak każda z interwencji ma jeden cel - nieść pomoc osobom potrzebującym.

Wczoraj, 28.12.2022 roku, do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło niecodzienne zgłoszenie. O godzinie 4.20 mieszkaniec miasta zgłosił, że jest osobą niepełnosprawną, spadł z wózka inwalidzkiego i potrzebuje pomocy. Mundurowi ruszyli natychmiast pod wskazany adres. W mieszkaniu na jednym z ostrołęckich osiedli zastali leżącego na ziemi mężczyznę, a kilka metrów dalej stojący w dalszej części pokoju wózek inwalidzki. Poszkodowany próbował czołgając się dostać się do łóżka, lecz nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Policjanci pomogli mu położyć się do łóżka i udzielili niezbędnej pomocy. 55-latek nie potrzebował opieki lekarskiej. Mundurowi położyli obok mężczyzny telefon i poinformowali go, że w każdej chwili może zadzwonić z prośbą o pomoc. Zanim jednak policjanci odjechali zgłaszający serdecznie podziękował im za udzieloną pomoc.

To kolejne zdarzenie, które pokazuje, że policja jest służbą, która daje ogromną satysfakcję, m.in. z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym, bez względu na porę dnia, lub nocy.