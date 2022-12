Szczęśliwy finał poszukiwań nastolatki z powiatu lwóweckiego Data publikacji 29.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W wigilijne popołudnie policjanci z powiatu lwóweckiego przez ponad dwie godziny szukali zaginionej 15-latki. Funkcjonariuszy powiadomił znajomy dziewczyny, którego zaniepokoiła wiadomość tekstowa wskazująca, iż nastolatka wyszła z domu i może potrzebować pomocy. Dzięki nawiązaniu kontaktu z nastolatką przez Dowódcę Policyjnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, funkcjonariusze odnaleźli dziewczynę, która trafiła pod opiekę służb medycznych.

24 grudnia 2022 roku około godziny 16.00, gdy większość osób zasiadała do wigilijnego stołu, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wpłynęło zgłoszenie, o 15-latce, która nie powróciła do domu. Z przekazanych informacji wynikało, że napisała do znajomego wiadomość, że może potrzebować pomocy, w tym wsparcia psychicznego. Z dziewczyną był utrudniony kontakt, a 15-latka nie odbierała telefonu.

Dyżurny lwóweckiej komendy natychmiast ustalił szczegółowe informacje dotyczące zaginionej, które umożliwiły podjęcie poszukiwań w terenie przez funkcjonariuszy z powiatu lwóweckiego, w tym przewodnika z psem tropiącym.

Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim ogłoszono alarm dla policjantów z Nieetatowej Policyjnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Dzięki pozyskanym informacjom, dowódcy grupy poszukiwawczej udało się nawiązać kontakt z dziewczyną poprzez media społecznościowe. Do momentu przybycia we wskazane miejsce policjantów, cały czas utrzymywał kontakt korespondencyjny z 15-latką.

Dzięki temu mundurowi szybko odnaleźli młodą mieszkankę powiatu lwóweckiego i przekazali pod opiekę zespołu medycznego.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami.

Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123.

Możemy też zajrzeć na stronę https://www.116sos.pl/, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.

Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo.