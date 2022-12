Choć to nasz obowiązek i przywilej słowa uznania zawsze cieszą

Z radością przyjęliśmy słowa uznania dla policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, które wpłynęły do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina. Włamywacze zdecydowanie nie pozostaną bezkarni. Choć działania wykrywcze są naszym obowiązkiem i przywilejem to zawsze słowa podziękowań cieszą.

Przypomnijmy, że zgierscy kryminalni przy wsparciu łódzkich policjantów z komendy wojewódzkiej zatrzymali 4 mężczyzn, podejrzanych o serię włamań do domów na terenie Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego. Zatrzymani ukrywali się w jednym z krakowskich hoteli. Obywatele Gruzji w wieku od 21 do 42 lat usłyszeli 3 zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej grupy.