Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękował policjantom za ich bohaterską postawę Data publikacji 29.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadinsp. Dariusz Wesołowski spotkał się dziś z dwoma dzielnymi funkcjonariuszami z powiatu ząbkowickiego i pogratulował im oraz podziękował za bohaterską postawę. Młodszy aspirant Damian Bieńko i sierżant Patryk Gadowski, nie zawahali się nawet przez chwilę i ruszyli na pomoc 5 osobom, które znajdowały się w płonącym budynku, odcięte od drogi ucieczki. Pomoc funkcjonariuszy nadeszła na czas i był to niemal ostatni moment, bo gdy tylko ewakuowali mieszkańców w miejsce bezpieczne, nastąpiła eksplozja znajdującej się w budynku butli z gazem. Wszystko wskazuje na to, że gdyby nie prawidłowa reakcja mundurowych, osoby te mogłyby zginąć.

29 grudnia br., nadinsp. Dariusz Wesołowski-Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, osobiście pogratulował funkcjonariuszom, którzy w świąteczny weekend uratowali życie 5 osobom.



Policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego, jako pierwsi pojawili się w miejscu, gdzie płonął dom jednorodzinny. Okazało się, że tylko jeden członek sześcioosobowej rodziny zdołał samodzielnie opuścić budynek, a pozostałych 5 osób utknęło na piętrze. Do pożaru doszło w środku nocy, kiedy większość osób spała, a gdy się obudzili, dół budynku płonął, dlatego droga ich ucieczki była całkowicie odcięta.



Mundurowi nie wahali się nawet przez chwilę i szybko znaleźli drabinę, a następnie podstawili pod rozłożone wzdłuż jednej ze ścian rusztowanie i sprowadzili 5 osób w bezpieczne miejsce. Chwilę później w budynku nastąpił wybuch butli gazowej i pozostała część domu stanęła w płomieniach.



Gdyby policjanci przystąpili do działania kilka minut później, ta historia mogłaby skończyć się tragicznie.



Komendant Wojewódzki Policji złożył na ręce policjantów podziękowania, przekazując im listy gratulacyjne za ich bohaterską postawę. Nie szczędził też słów uznania, gdyż wypełnili oni słowa roty ślubowania. Wyraził dumę, że w szeregach dolnośląskiej Policji służą funkcjonariusze, na których zawsze można liczyć.



Nadinsp. Dariusz Wesołowski jednocześnie poinformował policjantów w obecności ich bezpośredniego przełożonego podinsp. Piotra Wajdy-Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śląskich o tym, że zawnioskuje za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odznaczenie mł. asp. Damiana Bieńko i sierż. Patryka Gadowskiego medalem im. podkom. Andrzeja Struja, który otrzymują funkcjonariusze za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego, ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.



Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu