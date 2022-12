Prędkość w liczbach i obiektywie Data publikacji 30.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 200 policjantów z drogówki kontrolowało prędkość z jaką poruszają się kierowcy po podlaskich drogach. Mundurowi ujawnili 854 przekroczeń prędkości i zatrzymali 5 kierowców pod wpływem alkoholu. To bilans czwartkowych działań podlaskich policjantów z "drogówki", w tym mundurowych z podlaskiej grupy Speed.

Policjanci z "drogówki", w tym z grupy Speed, w czwartek sprawdzali z jaką prędkością jeżdżą kierowcy po drogach Podlasia. Funkcjonariusze byli tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych oraz w miejscach, gdzie kierowcy często naruszają przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości. Podczas działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu, że prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i ma wpływ na skalę ich skutków. Tylko od początku roku do końca września, na drogach Podlasia, doszło do 66 wypadków, których właśnie nadmierna prędkość była główną ich przyczyną. W wyniku tych zdarzeń 16 osób zginęło, a 83 zostało rannych.

Blisko 200 policjantów z drogówki kontrolowało prędkość pojazdów. Mundurowi ujawnili 854 wykroczenia przekroczeń prędkości, z czego ponad 600 w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci zatrzymali 31 dowodów rejestracyjnych. W ręce mundurowych wpadło też 5 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownice pod pływem alkoholu.