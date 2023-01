Nielegalne papierosy w pudełkach po proszku do prania Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych ponad 700 tys. zł przejęli funkcjonariusze CBŚP, SG i KAS. Do sprawy zatrzymano 3 osoby, którym w Prokuraturze Rejonowej w Płocku przedstawiono zarzuty.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Mazowieckiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS) ustalili miejsce magazynowania papierosów bez polskich znaków akcyzy, które następnie miały być przemycone do krajów Unii Europejskiej.

Funkcjonariusze przygotowali działania, w efekcie których zlikwidowali magazyn znajdujący się na terenie przemysłowym w Płocku. W hali znajdowały się palety z kartonowymi opakowaniami proszku do prania. Po otwarciu pudełek, zamiast proszku funkcjonariusze odkryli paczki papierosów. Wówczas to, zatrzymano także trzech mężczyzn, którzy zajmowali się pakowaniem papierosów do pudełek.

W efekcie działań przejęto prawie milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa towaru to ponad 700 tys. zł.

Sprawę nielegalnych wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku, gdzie doprowadzono zatrzymanych. Łączna wartość uszczupleń Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wynosi blisko 1,2 mln zł.