Podsumowanie roku na drogach Data publikacji 02.01.2023

Początek roku to czas na podsumowania tego, co wydarzyło się podczas minionych dwunastu miesięcy. W 2022 roku na drogach województwa śląskiego odnotowaliśmy 1963 wypadki, w których zginęły 152 osoby, a 2242 zostały ranne. Policjanci naszego garnizonu zatrzymali 8665 nietrzeźwych kierujących i 1667, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Każdego dnia na śląskich drogach nad bezpieczeństwem czuwa średnio ponad pół tysiąca policjantów ruchu drogowego. Liczby te, połączone z zaangażowaniem mundurowych, z roku na rok skutkują poprawą bezpieczeństwa. W minionym roku odnotowaliśmy 1963 wypadki, w których zginęły 152 osoby, a 2242 zostały ranne. To o 245 wypadków mniej niż w 2021 i 431 mniej niż w roku 2020, a także mniej osób rannych (2730 w 2020 i 2585 w 2021 roku ). Niestety 152 osoby, które straciły życie na drogach to o 3 więcej niż w roku 2021, ale też o 37 mniej niż w 2020.

W minionym roku śląscy policjanci zatrzymali 8665 nietrzeźwych kierujących - to o ponad tysiąc więcej niż w roku 2021. Dla osób stwarzających realne zagrożenie w ruchu drogowym nie było, nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Do takich osób zaliczają się też kierujący przekraczający prędkość. W 2022 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym stróże prawa zatrzymali 1667 kierujących. To o ponad 1300 mniej niż przed zmianami wprowadzonymi w taryfikatorze.