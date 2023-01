Szczęśliwy finał poszukiwań 81-letniego mężczyzny Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i strażacy uczestniczyli w poszukiwaniach starszego mężczyzny, który wyszedł z domu i zaginął. Utrudnieniem w poszukiwaniach mężczyzny była pora wieczorowo nocna. Jednak sprawnie zorganizowana akcja poszukiwawcza i współdziałanie służb spowodowało, że po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zaginięcia 81-latek został szczęśliwie odnaleziony.

Informacja o zaginięciu starszego mieszkańca gminy Sławno postawiła na nogi sławieńską Policję i inne służby. Mężczyzna w godzinach popołudniowych miał wyjść na zakupy do pobliskiego sklepu. Nie wrócił jednak do domu. Dopiero późnym wieczorem rodzina zaginionego zawiadomiła policjantów o zdarzeniu. Z informacji, jakie otrzymali policjanci starszy pan miał problemy z pamięcią. Istniało duże prawdopodobieństwo, że mógł się zagubić i nie wie, jak powrócić do miejsca zamieszkania.

Nie tracąc czasu, natychmiast zorganizowano akcję poszukiwawczą i zaangażowano do działań siły policyjne. Do akcji włączyli się również strażacy. Służby ratunkowe skrupulatnie sprawdzały wszystkie miejsca, do których mógł pójść senior. Obszar poszukiwań był bardzo rozległy, mundurowi przeczesywali również tereny leśne.

Na szczęście prowadzona akcja zakończyła się sukcesem. Po kilkunastu godzinach od zgłoszenia 81-latek został odnaleziony na terenie kompleksu leśnego, kilka kilometrów od domu. Zdezorientowany i wyziębiony mężczyzna został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na obserwację. Aktualnie mężczyźnie nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Pamiętajmy!

Czas podczas poszukiwań odgrywa kluczową rolę, a każda minuta jest na wagę złota, jeśli w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia. Ze względu na wiek, osoby starsze mogą mieć trudności z orientacją w terenie, pamięcią lub koncentracją. Dodatkowo stres wynikający z zagubienia się, może tylko spotęgować problem z odnalezieniem drogi powrotnej do domu.

Apelujemy, aby wzmóc czujność nad osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie tymi, które ze względu na wiek czy różne schorzenia mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, kiedy noce są już bardzo chłodne, a niskie temperatury mogą zagrażać zdrowiu czy życiu seniorów.