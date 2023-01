Kolejny włamywacz zatrzymany! Został tymczasowo aresztowany razem z partnerką Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaliśmy 40-letniego włamywacza do domów oraz jego partnerkę, która ukrywała przedmioty pochodzące z przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany tuż po włamaniu do domu, z którego zrabował pieniądze oraz biżuterię. Jest typowany do kilkudziesięciu takich przestępstw na terenie kraju.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali 40-latka w Kielcach, gdy wrócił do wynajętego mieszkania, bezpośrednio po włamaniu do domu. Dzięki temu policjanci odzyskali wszystkie skradzione przedmioty, czyli w tym przypadku biżuterię oraz gotówkę w kwocie 25 tysięcy zł.

Jak ustalili kryminalni z komendy wojewódzkiej, sprawca tylko w Lublinie ma na koncie dwa podobne włamania do domów (w dzielnicy Czechów Północny i Sławinek), do których doszło w lutym i grudniu ubiegłego roku. Łączne straty tylko w gotówce wyniosły wówczas ponad 100 tysięcy zł.

Mężczyzna jest typowany do kilkudziesięciu takich przestępstw na terenie kraju. Włamywał się do domów przez okna. Działał sam, co jest nietypowe w tego typu przestępstwach. Poza nim zatrzymaliśmy także jego 34-letnią partnerkę, która nie brała udziału we włamaniach, ale ukrywała przedmioty z nich pochodzące. 40-latek i jego partnerka są mieszkańcami powiatu Mińsk Mazowiecki. Oboje w sylwestra zostali tymczasowo aresztowani. Przestępstwo kradzieży z włamaniem jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.