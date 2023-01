Policjanci podsumowali sylwestrowo-noworoczny weekend na Dolnym Śląsku Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatni weekend starego roku, który zakończył się pierwszego stycznia roku 2023, to czas intensywnej pracy dla wielu policjantów na Dolnym Śląsku. Podsumowując działania w ciągu ostatnich 3 dni, możemy już powiedzieć, że było bezpiecznie. Policjanci przeprowadzili łącznie 4010 różnych interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku 254 sprawców przestępstw, a także 68 osób poszukiwanych. Mundurowi obsługiwali na drogach 10 wypadków i zatrzymali podczas wzmożonych działań kontrolnych, 67 nietrzeźwych kierowców.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska oraz innych osób, którzy żegnali 2022 i przywitali 2023 rok w naszym regionie, czuwali dolnośląscy policjanci. W działaniach udział wzięli funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz służby operacyjne.



Od 30 grudnia do 1 stycznia nowego roku włącznie, funkcjonariusze przeprowadzili ponad 4 tys. różnego rodzaju interwencji, nie odnotowując żadnych poważnych wypadków z użyciem petard lub innego rodzaju fajerwerków. Funkcjonariusze podczas działań zatrzymali na gorącym uczynku 254 sprawców przestępstw oraz 68 osób poszukiwanych, a także wyeliminowali z ruchu 67 nietrzeźwych kierowców.

1 stycznia br., w ręce funkcjonariuszy z powiatu oleśnickiego wpadł mężczyzna, który jechał samochodem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Okazało się, że zakaz obowiązuje do końca 2024 roku, a 23-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, których dopuścił się wcześniej. Policjanci zabezpieczyli też przy nim 600 porcji amfetaminy oraz kilkanaście porcji marihuany. Przeprowadzony wstępnie test wykazał także obecność narkotyków w jego organizmie, więc została mu pobrana krew do badań dalszych badań. Jeżeli potwierdzą one wynik testu, to kierowca opla odpowie również za to przestępstwo.

Natomiast kilka godzin później na ternie powiatu lubińskiego funkcjonariusze z grupy „Speed” zatrzymali mężczyznę, który jechał z prędkością 133 km/h w miejscu, gdzie dozwolona prędkość to maksymalnie 90 km/h. Okazało się, że kierowca osobowego audi nie posiada w ogóle uprawnień do kierowania i jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

Policjanci pełniący służbę na drogach odnotowali w sobotę i niedzielę zaledwie 6 wypadków. W zdarzeniach tych nikt nie zginął, a ich uczestnicy doznali obrażeń nie zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu.