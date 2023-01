Dzielnicowi szybko odnaleźli schorowanego seniora Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Garwolińscy dzielnicowi, w niespełna godzinę od zgłoszenia odnaleźli zaginionego starszego mężczyznę. Dzięki policjantom, schorowany mieszkaniec gminy Górzno trafił pod opiekę medyków, a niedługo potem mógł wrócić do zaniepokojonej rodziny.

W minioną sobotę, 31 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 zaniepokojony syn powiadomił garwolińską Policję, że jego schorowany ojciec rano wyszedł z domu i od tamtej pory nie było z nim kontaktu. Rodzina usiłowała sama odnaleźć seniora, ale bezskutecznie. Zgłaszający podał rysopis 84-latka, a dyżurny natychmiast przekazał komunikat patrolom przebywającym w służbie. Ze zgłoszenia wynikało, że zaginiony ma objawy demencji oraz zaniki pamięci, a do tego jest w trakcie leczenia antybiotykiem i ma problemy kardiologiczne.

Decyzją komendanta w Garwolinie w jednostce ogłoszono alarm i wezwano na miejsce dodatkowe siły policyjne. Do działań poszukiwawczych przyłączyli się także dzielnicowi. Podczas sprawdzania pobliskich dróg, na jednej z nich zauważyli mężczyznę, którego rysopis odpowiadał zaginionemu. Senior był wyraźnie zdezorientowany. Choć znajdował się niedaleko miejsca zamieszkania nie potrafił odpowiedzieć, gdzie do tej pory przebywał. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie i przekazali go pod opiekę medyczną. Po badaniach 84-latek mógł wrócić do rodziny.