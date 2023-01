Policjanci postawili 77 zarzutów oszustwa 43-letniej słupszczance, która sprzedawała maseczki i rękawiczki Data publikacji 02.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku postawili 77 zarzutów 43-letniej kobiecie, która w czasie pandemii koronawirusa oferowała do sprzedaży rękawiczki nitrylowe i maseczki ochronne. Kupujący po dokonanej płatności nigdy nie otrzymali zamówionych produktów. Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w czasie pandemii otrzymywali zgłoszenia od osób, które kupowały na popularnych portalach sprzedażowych rękawiczki nitrylowe i maseczki, jednak po dokonanej płatności nigdy ich nie otrzymywały. Mundurowi dokładnie przeanalizowali portale aukcyjne i dokonywane na nich transakcje i wytypowali osobę, która może mieć związek z tymi oszustwami. W toku prowadzonych czynności operacyjnych, a także w wyniku przeszukania miejsca zamieszkania 43-letniej słupszczanki mundurowi zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i nośniki pamięci, a także odzież. Zgromadzony materiał dowodowy wraz z zapisami z kamer monitoringu został poddany analizie w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a przeprowadzone badanie wykazało, że związek z tymi oszustwami ma 43-letnia mieszkanka Słupska. Kobieta do tego procederu wykorzystywała inne osoby, na których dane zakładała konta bankowe i profile na portalach sprzedażowych i oferowała do sprzedaży pożądane i deficytowe w czasie pandemii produkty, jednak nigdy ich nie wysyłała.

Działania policjantów i szczegółowa analiza zgromadzonych materiałów doprowadziła do ustalenia kolejnych osób pokrzywdzonych i przedstawienie 43-latce 77 zarzutów oszustwa. Akt oskarżenia w tej sprawie został zatwierdzony przez prokuratora i przekazany do sądu. Policjanci postawili też zarzuty oszustwa trzem kolejnym osobom, które mają związek z tą sprawą. Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.