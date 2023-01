Oskarżeni m.in. o przemyt 146 kg heroiny Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo prowadzone od 2020 roku przez policjantów CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Oskarżono 6 osób, które usłyszały łącznie 30 zarzutów związanych z udziałem w gangu i przestępstwami narkotykowymi. Działania były prowadzone przy wsparciu pomorskiej KAS. Sprawa dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków m.in. heroiny z Iranu do krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

W marcu 2020 roku funkcjonariusze niemieckiego Celnego Urzędu Śledczego w Hamburgu, we współpracy z policjantami Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszami pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przejęli dwa kontenery na terenie portu w Hamburgu. Deklarowanym w dokumentach towarem miały być prefabrykaty płyt kartonowo-gipsowych wyprodukowane w Iranie. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że we wnętrzu płyt gipsowych ukryty był „dodatkowy” ładunek. Funkcjonariusze znaleźli łącznie 146 kg heroiny, o czarnorynkowej hurtowej wartości ponad 13 mln zł, a detalicznej nawet ponad 30 mln zł. Ustalono, że kontenery zostały nadane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i następnie poprzez Niemcy miały docelowo trafić do Gdyni. Z ustaleń śledczych wynika, że ładunek nadał Polak na zlecenie tureckiej grupy przestępczej z Królestwa Niderlandów.

Kolejne czynności w tej sprawie funkcjonariusze przeprowadzili w maju 2020 roku na Pomorzu, kiedy to skontrolowali pojazd wraz z przyczepą, wewnątrz którego znaleźli marihuanę, amfetaminę i MDMA. Policjanci zatrzymali kierującego samochodem mieszkańca Trójmiasta, który w prokuraturze usłyszał zarzut dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających.

Na tym działania polskich funkcjonariuszy nie zakończyły się. Weryfikując posiadane informacje ustalili, że odbiorcami narkotyków na terenie Polski miało być trzech mieszkańców Pomorza. W listopadzie 2020 roku, dwóch mężczyzn zatrzymano na terenie województwa pomorskiego, a jeden z nich został doprowadzony na czynności z aresztu śledczego.

W toku kolejnych czynności wykonywanych w śledztwie, podejrzanych doprowadzano do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz związane z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Dodatkowo jeden z zatrzymanych jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Łącznie oskarżono w tej sprawie sześć osób, a czyny objęte aktem oskarżenia dotyczą 30 zarzutów m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także udzielania, posiadania oraz przemytu znacznych ilości narkotyków. W toku śledztwa, czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Za te przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

(CBŚP / mw)