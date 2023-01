Znieważenie spoczynku zmarłych, zniszczenie kilku nagrobków… Data publikacji 04.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowy Rok to nie tylko początek nowych postanowień, ale i liczenie strat po „zakrapianej” nocy sylwestrowej. Z takim właśnie zgłoszeniem mieli do czynienia mundurowi z Ustronia, którzy w niedzielę 1 stycznia, otrzymali informację o znieważeniu miejsca spoczynku oraz zniszczeniu kilku nagrobków. Śledczy, którzy zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia wiedzieli, że szybko ustalą tożsamość wandala. Do tego samego wniosku doszedł 22-letni sprawca, który niebawem sam zgłosił się na komisariat...

Do znieważenia miejsc spoczynku i zniszczenia kilku nagrobków doszło w noc sylwestrową na terenie cmentarza należącego do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kozakowicach Dolnych. Sprawca tego przestępstwa nie poprzestał na nagrobkach, ponieważ uszkodził również szyby w cmentarnej kaplicy oraz samochód. Po zabezpieczeniu pozostawionych na miejscu zdarzenia śladów oraz skompletowaniu materiału dowodowego śledczy wiedzieli, że ustalenie tożsamości wandala jest tylko kwestią czasu. Do tego samego wniosku musiał dojść sam sprawca...

Policjanci, po przeanalizowaniu materiału dowodowego, już następnego dnia ustalili dane osoby podejrzewanej o te przestępstwa i w momencie, gdy kierowali swoje kroki do jego domu, spotkali się z nim w drzwiach komisariatu. Okazało się, że 22-latek postanowił przyjść i przyznać się do nieodpowiedzialnego zachowania. Usłyszał zarzuty związane ze znieważeniem miejsca spoczynku zmarłych, zniszczeniem trzech nagrobków, uszkodzeniem okien oraz samochodu. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Straty związane z wybitymi szybami i uszkodzonym samochodem zostały wstępnie wycenione na 35 000 złotych. Koszt uszkodzonych nagrobków musi zostać oszacowany przez ekspertów.