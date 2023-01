Oszukali co najmniej 119 osób – zatrzymali ich policjanci CBZC Data publikacji 05.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału w Białymstoku zatrzymali dwie osoby podejrzane o dokonanie 119 oszustw internetowych oraz nielegalne posiadanie amunicji i znacznej ilości amfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania, sprzęt komputerowy w postaci komputerów, laptopów i telefonów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty karne. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku 35 i 53-latek zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, w okresie od czerwca do sierpnia 2022 roku w Internecie funkcjonowały dwa sklepy oferujące elektronikę w postaci m. in. zegarków, telefonów czy konsoli do gier. Klienci, którzy zdecydowali się kupić oferowane przedmioty nigdy ich nie otrzymali, a osoby prowadzące sklepy nigdy nie dysponowały oferowanym towarem. Sklepy miały wiele negatywnych opinii od klientów.

W sumie w wyniku przestępczej działalności oszustów pokrzywdzonych zostało 119 osób na łączną kwotę ponad 126 tys. zł. Fikcyjne firmy zostały zarejestrowane w jednym z miast województwa dolnośląskiego, w miejscu gdzie nigdy nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza. Ponadto śledczy ustalili, że osobami biorącymi udział w oszukańczym procederze jest dwóch mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35 i 53 lat.

Pod koniec grudnia policjanci dokonali przeszukań ich miejsc zamieszkania. W wyniku tych czynności u jednego z mężczyzn zabezpieczono 25 sztuk amunicji i ponad 0,7 kg amfetaminy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty karne oszustwa internetowego, polegającego na działaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru realizacji zamówień internetowych na telefony, zegarki i inny sprzęt komputerowy, przez co doprowadzili co najmniej 119 pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy na łączną kwotę ponad 126 tys. zł., ponadto 53-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji oraz posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy.

Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku podejrzani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Białystok – Północ w Białymstoku.